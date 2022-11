Iliad offre un regalo a tutti con la Giga 120: il costo è quasi gratis

Dopo che Iliad ha lottato per anni con colossi come TIM e Vodafone, adesso sembra essere la volta buona per riprovare quella competizione ma con gestori minori. Questi sono diventati davvero molto scaltri nel proporre le offerte che il pubblico circa, quelle piene di contenuti senza biasimare qualità e soprattutto prezzo finale.

I gestori virtuali sono stati in grado di prendersi gran parte del pubblico di questi grandi provider, i quali però adesso vogliono rimettere le cose in chiaro. A dimostrarlo è anche Iliad che con la sua ultima offerta tenderà a fidelizzare ancora di più il pubblico che possiede già un’offerta di tipo mobile con il prezzo di 9,99 euro al mese. Ricordiamo infatti che le persone che vogliono la fibra ottica di Iliad, promozione unica nel suo genere, possono avere un costo mensile di sole 19,99 € per sempre. All’interno dell’offerta ci sono le chiamate senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia con una connessione di rete di altissimo livello. Complessivamente infatti è possibile arrivare a 5 Gigabit di velocità. Inoltre coloro che non sono già clienti Iliad pagheranno 24,99 € al mese. Oltre a questa promozione è disponibile però anche una vecchia conoscenza che torna di moda con il suo prezzo di 9,99 € al mese.

Iliad propone di nuovo la sua offerta con 120 giga in connessione 5G: il prezzo è sempre lo stesso per tutti

Il mondo di Iliad torna in auge con l’arrivo della vecchia promozione sul sito ufficiale: si tratta della Giga 120. L’offerta propone minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 120 giga in 5G ogni mese. Il prezzo resta di 9,99 € al mese per sempre.