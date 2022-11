L’operatore virtuale ho.Mobile ha deciso di comunicare la scadenza della sua offerta mobile ricaricabile ho. 5,99 100 Giga, attualmente fissata per domani 17 novembre 2022.

L’offerta mobile operator attack ho. 5,99 100 Giga a 5,99 euro al mese è disponibile online per tutti gli utenti che decidono di effettuare la portabilità del proprio numero. Ricordiamoci cosa propone.

ho.Mobile: ultimi giorni per attivare la ho. 5.99

L’offerta denominata ho. 5,99 100GB a 5,99 euro al mese prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G sotto la rete Vodafone con velocità fino a 30 Mbps sia in download che in upload. Non è previsto alcun costo di attivazione.

Come detto anticipatamente, è attivabile da tutti i nuovi clienti ho. che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Daily Telecom, Digi Mobil, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Elimobile e molti altri. La portabilità del numero deve essere completata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, per rimanere con l’offerta a 5,99 euro al mese a tempo indeterminato.

Se il nuovo cliente ho. acquista la SIM online non è previsto alcun costo di attivazione per la nuova SIM ricaricabile. Se si acquista la SIM presso un negozio fisico il prezzo può variare a discrezione del rivenditore. In questo caso il costo è di 0.99 euro salvo promozioni. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.