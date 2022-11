Lo smartwatch Google Pixel Watch è il dispositivo con il quale il colosso è finalmente entrato nel mercato smartwatch.

Nelle ultime ore Google ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per il suo smartwatch. Scopriamo insieme tutte le novità apportate.

Google Pixel Watch riceve il suo primo aggiornamento

Tra le novità troviamo l’aggiunta delle impostazioni per l’integrazione Fitbit all’interno dell’app Pixel Watch, l’aggiunta dell’opzione per la sincronizzazione con i servizi Fitbit nella sezione home dell’app Pixel Watch, l’aggiunta di un tutorial per l’uso allo smartwatch nella sezione Tips & support dell’app Pixel Watch ed infine la risoluzione dei problemi con l’inizializzazione delle eSIM segnalati da alcuni utenti.

L’aggiornamento che abbiamo appena descritto verrà distribuito attraverso l’app Pixel Watch, sviluppata e lanciata da Google esclusivamente per il suo smartwatch. La distribuzione sta avvenendo in maniera automatica via server, Google afferma che ci vorranno un paio di settimane affinché l’aggiornamento raggiunga tutti gli utenti.

Vi ricordiamo che Pixel Watch non è ancora ufficialmente disponibile nel mercato italiano ma che è abbastanza semplice acquistarlo in maniera ufficiale online. Nelle prossime settimane vi terremo aggiornati sul suo arrivo anche nel nostro Paese!.