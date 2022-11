Eurospin è eccezionale: Black Friday partito e tutto all'80% solo oggi, distrutta Unieuro

La volta buona per scoprire le migliori offerte della settimana è proprio questa. Potrete infatti approfittare dei grandi sconti di un colosso come Eurospin che vuole proporre anche altra merce al di fuori dei soliti alimentari e articoli per la casa.

A dimostrarlo ulteriormente è l’ultimo catalogo, o meglio il volantino a cui tutti sono abituati. I prezzi saranno nettamente più bassi del solito e potete restare molto soddisfatti del tutto.

Eurospin propone degli sconti clamorosi all’interno dell’ultimo volantino di novembre che sta per scadere, conviene affrettarsi

Proprio nell’ultimo volantino di Eurospin sarà possibile scoprire delle offerte eccezionali, le quali mostreranno al pubblico convenienza ma soprattutto qualità. Potete notare infatti dei pezzi molto pregiati proposti ad un prezzo molto più basso rispetto a quello solito. Si tratta di una delle principali prerogative del marchio, il quale tende ad abbassare ulteriormente quanto visto sui volantini della concorrenza. Ricordiamo inoltre che tutti gli sconti riguardano articoli provvisti di almeno due anni di garanzia, per cui per qualsiasi problema potrete avere l’opportunità di tornare al negozio.

All’interno dell’ultimo volantino è possibile trovare degli sconti molto interessanti, tra cui due in particolare che di certo piaceranno al pubblico. Il primo in assoluto è lo sconto che riguarda la Smart TV di Telefunken, azienda che da anni lavora nel settore. La televisione in questione a 32″ di ampiezza e Android come sistema operativo. Il prezzo è di 189,99 €.

L’ultima proposta di oggi è quella che riguarda un’asciugatrice, la quale con i suoi 10 kg di capienza offre davvero quasi il massimo. Il prezzo è di 449 € per questa proposta di Hoover.