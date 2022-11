Esselunga vince assolutamente sulle dirette concorrenti, tra cui troviamo appunto Unieuro, con il lancio di un volantino che assume connotazioni davvero molto speciali, i prezzi sono sempre più bassi e convenienti, con un numero maggiore di utenti che vi possono indubbiamente accedere.

Gli sconti del volantino di casa Esselunga, come al solito del resto, possono essere completati in esclusiva assoluta nei negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi per avere la certezza di poter mettere le mani su prodotti di alto livello, al giusto prezzo di vendita.

Ricevete sul vostro smartphone gratis i codici sconto Amazon, scoprendo tutte le offerte Black Friday più segrete, grazie al nostro canale Telegram.

Esselunga: offerte e sconti da paura attivi solo oggi

Acquistare un iPhone 14 da Esselunga ad un prezzo scontatissimo è possibile, la nuova campagna promozionale è pronta per far sentire la propria voce nel mercato, mettendo a disposizione di tutti un risparmio inimmaginabile. Essendo a tutti gli effetti una offerta tech, ricordiamo che le scorte sono limitate, e che potrebbero terminare prima del previsto.

Il modello in vendita nel periodo corrente, al prezzo di 959 euro, prevede 128GB di memoria interna. Per il resto è il solito e classico iPhone 14, con display OLED da 6,1 pollici di diagonale, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, nonché comunque il processore A15 bionic, con navigazione possibile sino in 5G e sistema operativo iOS 16.

Il prodotto viene commercializzato nella sua variante no brand, in modo da ricevere ogni giorno tutti gli aggiornamenti di sistema.