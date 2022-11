Come ben sappiamo, oltre la velocità della luce non si può di certo viaggiare. Di fatto gli stessi fotoni non riescono ad andare oltre, e dopo è Einstein con la sua teoria della relatività ad imporre un altro stop. Secondo la sua teoria, infatti, per arrivare a raggiungere la velocità della luce, ci sarebbe bisogno di energia infinita per ogni corpo che abbia una massa.

Non è importante quanta massa, può essere anche molto ridotta. Dunque, anche nelle ipotesi più rosee, non si riuscirà a raggiungere Alpha Centauri in meno di 4,4 anni. In questo caso però andremmo a supporre che questo limite è superabile: cosa accadrebbe se avessimo una velocità pari al doppio della velocità della luce? Secondo alcune teorie, ci sono alcune particelle che riescono seriamente a superare questa velocità.

Velocità della luce: ecco cosa succederebbe se avessimo una velocità “doppia”

Iniziamo parlando dei tachioni, che sono delle particelle che si trovano obbligatoriamente” a viaggiare ancora più veloce della luce; quindi, non possono subire una decelerazione. Essendo che la teoria della relatività si applica a casi con massa ordinario, un tachione, che dovrebbe avere anche massa “immaginaria”, potrebbe superare quel limite.

Quindi, ecco che entrando nel campo delle speculazioni senza nessuna prova dimostrata, viaggiare oltre la velocità della luce comprende il possedere una massa immaginaria che è di fatto un vettore temporale.

Questo potrebbe essere un modo per viaggiare nel tempo, oppure per raggiungere altri pianeti in tempo record. Tuttavia, ad ora non possiamo fare altro che affidarci alla nostra “carente” tecnologia.