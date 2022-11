Spotify memorizza i brani nella cache dei tuoi dispositivi. Ciò consente alla musica di avviarsi immediatamente dopo aver premuto il tasto “Riproduci”. La quantità di musica archiviata nella cache non dovrebbe continuare a crescere poiché i nuovi brani sostituiscono i brani archiviati che non sono stati ascoltati per un po’.

Ecco quindi come cancellare questi dati per liberare spazio sul tuo smarphone

Guida per Android

Tocca Home.

Vai su Impostazioni.

Scorri fino a Archiviazione e seleziona Elimina cache.

Tocca Elimina cache.

Guida per iOS

Nella schermata principale, tocca e tieni premuta l’icona di Spotify finché non trema.

Tocca il simbolo X sull’icona.

Riavvia il tuo dispositivo

Apri l’App Store, quindi cerca e installa l’app Spotify Music.

Inoltre è possibile modificare la posizione in cui è archiviata la musica. Se il tuo dispositivo Android supporta una scheda SD, puoi scegliere di archiviare la musica lì. Su un computer desktop puoi anche cambiare la posizione. Ecco come modificare la posizione di archiviazione su Android e desktop:

Android

Tocca Home.

Tocca Impostazioni.

Tocca Altro, quindi Archiviazione.

Seleziona dove vuoi salvare la musica scaricata.

Tocca OK. Il trasferimento richiede alcuni minuti, a seconda delle dimensioni della tua libreria. Puoi comunque ascoltare Spotify normalmente durante il trasferimento. Spotify si riavvia in seguito.

Desktop

Fai clic sulla freccia accanto al tuo nome utente nell’angolo in alto a destra dell’app desktop e seleziona Impostazioni. Scorri verso il basso e fai clic su MOSTRA IMPOSTAZIONI AVANZATE. Scorri verso il basso fino a Archiviazione brani offline per vedere dove è archiviata la tua cache. Fare clic su CAMBIA POSIZIONE per archiviare la cache da qualche altra parte.