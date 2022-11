Le offerte Amazon Black Friday sono ufficialmente arrivate in Italia, i prezzi sono in fortissimo ribasso su un numero sempre più grande di prodotti, ed allo stesso tempo gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere ai migliori sconti del momento dal divano di casa propria.

Se volete essere sempre aggiornati in merito alle offerte Amazon, ed anche ricevere periodicamente ogni giorno i codici sconto gratis esclusivi, vi consigliamo caldamente di aprire subito il seguente canale Telegram, ricevendo in cambio una buonissima dose quotidiana di ottime offerte per risparmiare tantissimo.

Amazon Prime Gratis per tutti

Pochi sanno, tuttavia, che in questi giorni esiste la possibilità di accedere ad Amazon Prime a titolo completamente gratuito, almeno per i primi 30 giorni di utilizzo, ed a patto che non ne abbiate già usufruito in passato (quindi non siete vecchi clienti).

La richiesta deve essere presentata premendo questo link, ogni giorno potrete accedere a spedizione gratis a prescindere dal livello di spesa (altrimenti sono necessari almeno 19 euro), godere di tutte le serie TV ed i film di Amazon Prime Video, oltre a Deliveroo Plus, con spedizioni gratuite al superamento dei 25 euro, ed anche Amazon Music.

Al termine del periodo promozionale la promozione si rinnoverà in automatico, per evitare di pagare il canone dovrete ricordarvi di richiedere l’annullamento gratuito, non richiede alcun pagamento, né penale, lo potrete fare anche il giorno successivo all’attivazione, fruendo per tutto il mese residuo delle promozioni e delle offerte di Amazon. I dettagli sono disponibili in esclusiva al link che vi abbiamo inserito poco sopra.