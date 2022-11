Nuova interessante promozione in casa WindTre, in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere tra le mani una soluzione decisamente invitante, se non unica nel proprio genere. Il suo nome è Go Unlimited Star+, e promette a tutti gli effetti un bundle illimitato, ad un prezzo finale irrisorio.

Il limite più grande della soluzione corrente è uno solo: l’attivazione è possibile solo ed esclusivamente per i già clienti, ovvero pero coloro che al momento attuale sono in possesso di un abbonamento fibra attivo con WindTre. Al netto di questo vincolo, è bene sapere che non sono presenti costi iniziali, nemmeno per l’acquisto della SIM ricaricabile su cui poi verrà addebitato il canone della promo.

WindTre: che offerte, le nuove promozioni del momento

La promozione oggetto del nostro articolo richiede il pagamento fisso di soli 7,99 euro al mese, con addebito diretto sul credito residuo. Al suo interno è possibile trovare un bundle quasi tutto illimitato, infatti sono disponibili minuti infiniti da poter utilizzare a piacimento verso chiunque, 200 SMS da spendere verso altrettanti operatori telefonici, per finire con giga illimitati, per la navigazione al massimo in 4G.

Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, in altre parole gli utenti possono decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento senza costi aggiuntivi, ed inoltre per i primi 6 mesi di utilizzo non dovrebbero esistere rimodulazioni contrattuali. I dettagli sono disponibili in esclusiva nei negozi WindTre sul territorio nazionale.