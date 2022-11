L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è sicuramente una delle più usate al mondo, grazie anche alla propria compatibilità con tutti i dispositivi esistenti, tablet e PC compresi.

Nelle ultime ore è stata distribuita un’interessante novità a coloro che hanno la beta su Android. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

WhatsApp: la funzione multi dispositivo arriva su smartphone

Le immagini recentemente trapelate in rete mostrano la novità che abbiamo introdotto. Si tratta della modalità multi-dispositivo, conosciuta internazionalmente come companion mode, che estende le sue potenzialità. Con la nuova funzionalità su smartphone Android sarà infatti possibile collegare allo stesso account WhatsApp fino a 4 dispositivi.

Questi non devono essere necessariamente dei PC, come è possibile da fare da diversi mesi, ma anche altri smartphone o tablet. L’importante è che si abbia l’app WhatsApp installata. Questo significa che in fase di accesso e inizializzazione del proprio account sarà possibile collegare il dispositivo ad un altro sul quale l’accesso all’account è stato già effettuato.

L’associazione può avvenire tramite classico QR code, generato all’interno della sezione Dispositivi collegati che è presente nell’app WhatsApp. L’associazione tra dispositivi allo stesso account può avvenire in maniera indipendente. Questo significa che sarà possibile accedere al secondo, terzo o quarto dispositivo anche se quello principale non è connesso a internet. Esattamente come avviene per la modalità multi-dispositivo su PC. Una volta effettuato il collegamento tutte le chat e i contenuti del proprio account WhatsApp verranno automaticamente sincronizzati con il nuovo dispositivo.