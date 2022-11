Vodafone nel mese di novembre stacca ancora una volta tutta la concorrenza. Il provider inglese non si lascia sorprendere dagli altri operatori nel campo della telefonia mobile e propone a tutti gli abbonati una serie di iniziative molto vantaggiose, sia per le soglie di consumo che per i prezzi. L’offerta più ricca in casa Vodafone resta la Special 70 Giga.

Vodafone, contro Iliad ecco la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

I clienti che decidono di attivare la Special 70 Giga potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e anche di 70 Giga per la connessione internet con le velocità del 4G.

Gli abbonati che sottoscrivono questa tariffa di Vodafone avranno un costo per il rinnovo mensile davvero molto basso. Il prezzo per il pagamento di tale tariffa sarà di soli 7,99 euro. Al tempo stesso, gli abbonati dovranno aggiungere solo un extra una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della propria SIM.

In linea con quanto previsto da altre ricaricabili di Vodafone in queste settimane, anche per questa tariffa il provider prevede costi bloccati almeno durante il primo semestre. Gli utenti quindi non riceveranno rimodulazione entro sei mesi dall’attivazione della SIM.

Come per le precedenti occasioni, anche per questa tariffa legata alla portabilità gli utenti dovranno recarsi presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. Per le operazioni di portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad saranno necessari un massimo di tre giorni lavorativi.Vodafone,