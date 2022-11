L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di aggiornare il proprio listino di offerte ricaricabili operator attack destinate ai clienti Mobile, disponibili in tutti i negozi aderenti.

Come previsto, da ieri 14 novembre 2022 nei punti vendita fisici non è più in commercio Vodafone Bronze a 7 euro al mese in versione operator attack. Rimane disponibile in versione winback per chi riceve l’SMS informativo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Silver continua ad essere disponibile nei negozi

Attualmente in edizione limitata sono disponibili tre offerte nei negozi Vodafone Italia. La prima è la Silver, con fino a 150 Giga al mese, minuti illimitati e SMS illimitati a 7,99 euro al mese con primo mese a 5 euro se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali. Un’altra Vodafone Silver con fino a 200 Giga, minuti ed SMS illimitati al mese a 9,99 euro al mese con primo mese a 4,90 euro se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni Operatori Virtuali ed infine la Special Minuti 20 Giga.

Quest’ultima comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali e 20 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G a 5 euro per il primo mese. Dal secondo mese il cliente paga il costo di rinnovo a 11,99 euro. Le offerte Bronze e Silver includono, senza costi aggiuntivi, alcuni servizi standard come ad esempio i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414.

Come sempre, i minuti e gli SMS illimitati sono validi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza. Per le offerte che non includono gli SMS nel bundle o in caso di superamento della soglia, questi hanno un costo di 29 centesimi di euro ciascuno. Visitate uno dei negozi aderenti per scoprire tutti gli altri dettagli.