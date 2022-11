L’operatore virtuale Very Mobile ha deciso di chiudere in commercializzazione l’offerta mobile operator attack Very 5,99 50 Giga MNP a 5,99 euro al mese a partire da martedì 22 novembre 2022.

Quindi questa è l’ultima settimana, per chi proviene da alcuni determinati operatori, per attivare quest’offerta commerciale. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile: Very 5.99 MNP attivabile fino al 21 novembre 2022

Nel dettaglio, l’offerta Very 5,99 MNP prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile su rete 4G fino a 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload a 5,99 euro al mese. L’offerta non prevederà costi di attivazione.

Nel dettaglio è attivabile da tutti i clienti che provengono da iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, BT Enìa, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Linkem, Mundio Mobile, ZTM, Noitel e molti altri. Sono esclusi i nuovi clienti che provengono da Kena, Spusu, Vodafone, TIM, ho. e WindTre.

Nei punti vendita fisici il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali che permetteranno di azzerare anche questo costo. E’ possibile attivare e disattivare il servizio di Ricarica Automatica in qualsiasi momento. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli su questa o altre offerte!.