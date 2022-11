Si pensa che un’iscrizione scoperta di recente su un antico pettine d’avorio sia il primo esempio di una frase scritta usando un alfabeto che alla fine si sarebbe trasformato nell’insieme di 26 lettere che conosciamo adesso.

Lo strumento è stato portato alla luce diversi anni fa a Tel Lachish, un’antica città cananea ai piedi dell’Israele centrale, ma solo di recente gli scienziati hanno notato che era stato inciso con 17 minuscole lettere.

Insieme, i segni appena distinguibili formano sette parole separate, “ytš ḥṭ ḏ lqml śʿ[r w]zqt”, che si traduce approssimativamente in “Possa questa zanna sradicare i pidocchi dei capelli e la barba“.

Il messaggio di speranza, che si pensa sia stato scritto intorno al 1700 a.C., è la prima frase affidabile che gli archeologi hanno trovato in un dialetto cananeo.

Questo è un grosso problema da risolvere perché la scrittura cananea (nota anche come alfabeto fenicio) è il primo esempio conosciuto di alfabeto, che sarebbe stato adattato e adottato dalle culture di tutto il mondo.

La maggior parte degli alfabeti moderni ora deriva da queste lettere antiche e originali, tra cui arabo, greco, ebraico, latino e russo.

Una scoperta che getta luce su degli anni misteriosi

Sebbene i pittogrammi che costituiscono la base della scrittura cinese moderna risalgano a circa 5000 anni fa, il sistema di radicali e simboli che compongono i suoi caratteri non contribuisce necessariamente a una base fonetica delle parole nello stesso modo.

E mentre ci sono numerosi altri esempi di lettere isolate che rappresentano questa prima scrittura cananea, nessuna è stata infilata in qualcosa di leggibile e significativo.

“Questa è la prima frase mai trovata in lingua cananea in Israele”, spiega l’archeologo Yosef Garfinkel dell’Università Ebraica di Gerusalemme in Israele.

“Ci sono cananei a Ugarit in Siria, ma scrivono in una scrittura diversa, non nell’alfabeto usato fino ad oggi… L’iscrizione a pettine è una prova diretta dell’uso dell’alfabeto nelle attività quotidiane circa 3.700 anni fa. Questo è un pietra miliare nella storia della capacità umana di scrivere“. Il pettine stesso è realizzato in avorio di zanne di elefante ed è lungo solo 3,66 centimetri e largo 2,51 centimetri.

L’iscrizione superficiale sul suo corpo è ancora più piccola. Alcune lettere non sono più grandi di un singolo millimetro. Altre sono sbiadite al punto da essere praticamente illeggibili, rendendole difficili da interpretare senza contesto.