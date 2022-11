Fra ormai pochi mesi il colosso sudcoreano Samsung presenterà al mondo la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Anche quest’anno i modelli presentati dovrebbero essere tre, ovvero Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Ultra. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che il modello base costerà meno rispetto a quello dello scorso anno.

Samsung Galaxy S23: il modello base potrebbe costare meno dello scorso anno

Il nuovo trio di smartphone top di gamma di casa Samsung dovrebbe arrivare ufficialmente verso l’inizio del nuovo anno. Fino ad oggi, questi device sono stati ampiamente oggetto di rumors, immagini renders e indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, però, sono arrivate nuove informazioni riguardanti il modello base.

Secondo quanto è emerso in rete, in particolare, il prossimo Samsung Galaxy S23 potrebbe essere proposto sul mercato ad un prezzo più basso rispetto al modello base dello scorso anno, ovvero il Samsung Galaxy S22. Per rendere possibile tutto ciò, però, sembra che l’azienda dovrà fare necessariamente qualche rinuncia dal punto di vista tecnico.

I rumors parlano ad esempio della possibile presenza di un motorino per la vibrazione di qualità inferiore rispetto ai modelli Plus e Ultra. Oltre a questo, si parla anche di qualche rinuncia dal punto di vista estetico e del display. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe avere delle cornici più spesse rispetto agli altri modelli.

Sottolineiamo comunque che queste sono soltanto indiscrezioni per il momento, dato che non ci sono ancora informazioni ufficiali da parte dell’azienda. Staremo a vedere se questi rumors sono fondati o meno.