Manca ormai poco tempo all’arrivo ufficiale sul mercato del nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony. Il prossimo PlayStation VR2, infatti, debutterà ufficialmente il prossimo 22 febbraio 2023. Finora l’azienda ha già comunicato diverse caratteristiche di questo nuovo visore. Ora, però, Sony ha comunicato anche i videogiochi disponibili per il precedente visore PlayStation VR che saranno compatibili con il nuovo modello.

PlayStation VR2: Sony comunica ufficialmente i giochi di VR compatibili

Il nuovo visore per la realtà aumentata di casa Sony è ormai in dirittura d’arrivo ed avrà in esclusiva numerosi videogiochi. Tuttavia, come già accennato, il colosso giapponese ha da poco comunicato ufficialmente i videogiochi della prima versione del visore, ovvero PlayStation VR, che saranno compatibili con il nuovo modello.

A detta di Sony, i videogiochi in questione saranno compatibili al nuovo visore PlayStation VR2 grazie ad un upgrade dedicato senza costi aggiuntivi. I videogiochi che verranno aggiornati sono i seguenti:

• After The Fall

• Hello Neighbor VR: Search and Rescue

• Light Brigade

• No Man’s Sky

• Pistol Whip

• Zenith: The Last City

Per il momento sono stati comunicati soltanto questi sei titoli. In seguito, comunque, potrebbero essere comunicati nuovi videogiochi che riceveranno l’upgrade gratuito. Vi ricordiamo comunque che Sony ha già annunciato anche i nuovi videogiochi che arriveranno al debutto ufficiale di PlayStation VR2. Eccoli qui di seguito:

• The Dark Pictures: Switchback VR

• Crossfire: Sierra Squad

• The Light Brigade

• Cities VR – Enhanced Edition

• Cosmonious High

• Hello Neighbor: Search and Rescue

• Jurassic World Aftermath Collection

• Pistol Whip VR

• Zenith: The Last City

• After The Fall

• Tentacular