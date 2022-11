Microsoft ha messo a disposizione anche in Italia Surface Pro 9 e Surface Laptop 5: puoi acquistarli dallo store già da oggi.

Come visto durante l’evento Surface di ottobre, i nuovi dispositivi si distinguono per potenza, eleganza e versatilità, e Surface Pro 9 in particolare è il più grande della linea di produzione.

Surface Pro 9 è stato realizzato con processori Intel Core di nona generazione. La piattaforma supporta Intel Evo con Thunderbolt 4. Il touchscreen è dotato di tecnologia PixelSense Flow da 13 pollici, ed è progettato per le penne digitali Surface e la tastiera Surface Pro Signature.

Con Surface Pro 9, hai a disposizione una batteria che accompagna l’utente tutto il giorno. Il pannello Surface Pro con 5G e Microsoft SQ 3 creato in collaborazione con Qualcomm offrirà 5G ad alta velocità, portando le chiamate a un livello superiore.

Presente anche Windows Studio, alimentato dall’unità di elaborazione neurale (NPU). L’utente diventerà la chiave di ogni chiamata senza alcuna interferenza esterna.

Surface Pro 9 di Intel è disponibile nei colori Gold, Graphite, Diamond e Forest. Surface Pro 9 con 5G è disponibile in platino.

Surface Laptop 5

Allo stesso modo, Microsoft avverte il mercato italiano per Surface Laptop 5, il potente ed elegante laptop con PixelSense Touchscreen, disponibile nelle dimensioni da 13,5 e 15 pollici.

Surface Laptop 5 è ​​un alleato perfetto per il multitasking, basato sulla piattaforma Intel Evo con Intel Core di 12 generazione. La sua potenza è perfetta per qualsiasi utilizzo e soprattutto per le app creative e professionali.

La connessione tra Laptop 5 e PC è veloce grazie alla porta Thunderbolt 4, che fornisce un rapido trasferimento di file di grandi dimensioni. Tutta la sua qualità dipende da Dolby Vision IQ tre e Dolby Atmos 6 e verrà riprodotta al cinema, guardandolo con lo streaming nab.

Surface Laptop 5 ha una batteria che dura fino a 17 ore. Non è solo potente, ma anche molto elegante: disponibile in 2 colori, Platinum e Graphite in metallo o in morbida finitura Alcantara.