McDonald's: la catena si dà all'arredamento e crea la sedia anti-grasso

Perché fermarsi alla realizzazione di panini e patatine da fast food, quando si può mettere in piedi una rivoluzionaria sedia da gaming contro il grasso proveniente dal cibo stesso? L’idea di McDonald’s è strabiliante e permette di giocare ai videogame tra la degustazione di una fries e l’altra.

McDonald’s: tutte le caratteristiche della sedia da gaming

La notizia è in circolo grazie a Gizmodo, ma è stata confermata da Esports su Twitter. Tutto ha avuto inizio da uno speciale giveaway organizzato nel Regno Unito in occasione dell’arrivo del nuovo McCrispy. Durante questo veniva offerto come premio la McCrispy Ultimate Gaming Chair, unica nel mondo. Proprio così, non volevamo deludervi, ma dobbiamo farlo. La speciale sedia McDonald’s non è in commercio e mai lo sarà. Quella che vedete all’inizio dell’articolo è una singola unità realizzata a fini promozionali.

Tuttavia è bastato un attimo per far arrivare la sedia anti grasso di McDonald’s in giro per il mondo. Il merito è anche di alcune caratteristiche mai viste prima, come per esempio i vassoi laterali, utili per posizionare patatine, le bevande e ovviamente i panini senza che questi cadano. L’altra novità sono i vassoi da “zona di calore”, i quali mantengono caldi i panini qualora non si potesse mangiare immediatamente. Per non parlare poi del porta bevande, del porta tovaglioli e degli inserti per mettere un paio di salse.

A proposito di McDonald’s, la famosa catena di fast food sta per aprire delle nuove sedi in Brianza, a Frosinone, a Covo e a Paullo. Dunque, se vivete nei luoghi citati, sappiate che si cerca personale!