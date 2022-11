Justin Sun, il miliardario fondatore della blockchain di Tron, ha dichiarato alla fine del 9 novembre che sta lavorando a una soluzione con FTX, l’exchange di criptovalute immerso in una crisi di liquidità.

In un tweet, Sun ha dichiarato: “In seguito al mio annuncio di sostenere tutti i possessori di token Tron (#TRX, #BTT, #JST, #SUN, #HT) su FTX, stiamo mettendo insieme una soluzione insieme a #FTX”.

Il CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, ha ritwittato il post, la sua prima azione su Twitter da quando ha annunciato che Binance aveva accettato di acquisire l’exchange in questione. Quella proposta è andata in pezzi oggi, e Binance ha affermato che i problemi di FTX sono al di fuori del suo controllo.

Una soluzione che potrebbe funzionare

Sun non ha fornito ulteriori dettagli sulla soluzione su cui sta lavorando. In un tweet precedente, il 9 novembre, Sun ha affermato che avrebbe protetto gli utenti di Tron con fondi bloccati su FTX. In un post sul blog separato sul sito Web di Huobi, Huobi e Tron DAO hanno affermato che avrebbero “supportato in modo permanente gli utenti che desiderano riscattare i loro token Tron (TRX, BTT, JST, SUN, HT) depositati sulla piattaforma FTX con un rapporto 1:1. ”

Nei successivi tweet di oggi, Sun ha affermato che “la crisi di liquidità, nonostante la natura a breve termine, è dannosa sia per lo sviluppo del settore che per gli investitori“, aggiungendo che il suo team ha lavorato duramente per evitare “un ulteriore deterioramento”.

Di recente si diceva che il fondatore di Tron avesse ideato l’acquisizione dell’exchange di criptovalute Huobi da parte del fondo fusioni e acquisizioni di About Capital Management, ma ha negato quei rapporti, sostenendo di essere “solo un consulente” per l’azienda.