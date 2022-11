Iliad propone anche in questa stagione autunnale una serie di vantaggiose promozioni per tutti i clienti. Il pacchetto di tariffe del gestore francese è quanto mai completo, anche grazie alla presenza di tariffe legate alla telefonia fissa ed alla Fibra ottica.

Sotto questo punto di vista la migliore tariffa resta la Iliad Box. Gli abbonati che scelgono la telefonia fissa del gestore francese avranno sempre chiamate infinite verso tutti, anche all’estero e senza scatti alla risposta, con internet illimitato sino a 4 Gbps.

Iliad, la promozione con 160 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne la telefonia mobile, in questa parte centrale di novembre, il gestore propone agli abbonati la tariffa low cost Giga 120. Al costo di 9,99 euro ogni mese gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque con la possibilità di accedere anche a 120 Giga per la navigazione di rete con il 5G incluso.

Oltre al costo per il rinnovo della ricaricabile, gli utenti dovranno aggiungere un extra una tantum di 10 euro al rilascio della SIM. Da ricordare che, in base a quelle che sono le attuali condizioni commerciali di Iliad, gli utenti dovranno effettuare la portabilità da gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Per la portabilità sono necessari almeno tre giorni lavorativi.

Con la Giga 120, Iliad conferma inoltre il vantaggio aggiuntivo vincolato alle tariffe di telefonia fissa. Chi ha già una ricaricabile attiva con il gestore francese, pagherà l’offerta di Fibra ottica a soli 15,99 euro al mese per sempre.