Le offerte Conad promettono sconti praticamente mai visti, la possibilità di accedere ad ottimi prodotti economici, ed allo stesso tempo l’acquisto di dispositivi di ottimo livello, ad un prezzo che comunque risulta essere di molto inferiore rispetto ai normali listini.

Il volantino rientra alla perfezione nel mondo della rivendita di elettronica, ovvero nel settore in cui anche Conad vorrebbe insinuarsi, per riuscire a battagliare con le più importanti realtà del nostro paese. Gli sconti attivati nel periodo, lo ricordiamo, sono da considerarsi validi solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di affidarsi al negozio fisico, non al sito ufficiale.

Conad shock: quanti sconti per gli utenti solo oggi

Il volantino di conad fa risparmiare il più possibile i vari utenti in Italia, anche sull’acquisto ad esempio di uno smartphone estremamente recente. Il modello in promozione in questi giorni non è altro che lo ZTE Blade A31 Lite, un device che indubbiamente appartiene alla fascia bassa, ma che acquistandolo a soli 69 euro acquisisce tutt’altro aspetto.

Sempre nella medesima campagna promozionale, troviamo comunque un buon quantitativo di sconti applicati sugli elettrodomestici, in particolare abbiamo il televisore HiSense, che ad oggi è acquistabile anche a meno di 200 euro, oppure dispositivi per rendere più piacevole la convivenza nella vostra abitazione. I dettagli sono come al solito raccolti sul sito ufficiale, ricordate solamente che, come anticipato del resto, gli acquisti potranno essere completati solo in negozio, e non sul sito ufficiale.