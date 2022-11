Canone RAI e bollo auto cancellati se usate questo metodo infallibile

Tra le tasse più odiate e questo lo sanno tutti, ci sono il canone Rai e soprattutto il bollo auto, le imposte per eccellenza che gli italiani non possono che ripudiare. Effettivamente non c’è dubbio sul fatto che tali tasse vadano pagate solo in Italia e in nessun altro paese, soprattutto gli utenti se ne sono accorti ormai in maggioranza.

Quando si paga il canone Rai, bisogna farlo con la bolletta dell’elettricità, per cui tutto ciò avviene in maniera automatica. Non si può dunque più decidere di pagare o meno. Quello che però diverse persone non sanno è che è possibile in qualche modo evitare di pagare queste due imposte, le quali purtroppo prevedono canoni troppo restrittivi.

Canone Rai e bollo auto possono essere dimenticati una volta per tutte con un semplice trucco, ecco come fare

In primis c’è da dire che il canone Rai è una tassa di ordine nazionale, per cui è uguale per tutti. Le persone che possono non pagarla sono quelle che hanno 75 anni o un’età addirittura superiore. Accade lo stesso per tutti coloro che in casa non hanno apparecchi utili per la ricezione dei canali Rai, e quindi una televisione. Ovviamente anche se la vostra soglia di reddito dovesse essere al di sotto del minimo, sarete esentati ugualmente da tutto ciò.

Il bollo auto invece è diverso visto che è una tassa regionale. Questa cambia per ogni regione è proprio per questo anche i criteri per evitare di pagare l’imposta sono diversi. Solo in Piemonte e Lombardia infatti avendo un’auto elettrica è possibile non pagare la tassa.