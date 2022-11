Apple è alla ricerca di ingegneri per costruire un mondo 3D per l’headset che sta per annunciare, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Lo sviluppo da parte dell’azienda di un visore per realtà virtuale/aumentata è stato segnalato all’inizio del 2021 e i depositi di marchio di agosto mostrano che Apple potrebbe chiamare il visore “Reality One” o “Reality Pro“.

Gli annunci di lavoro del Technology Development Group di Apple mostrano che il gigante della tecnologia è alla ricerca di persone che creino contenuti per il suo prodotto: al momento cerca sviluppatori di software per lavorare su effetti visivi per ambienti di realtà aumentata e realtà virtuale e persone per creare un servizio video con contenuti 3D.

Una posizione elencata per un ingegnere software senior in grafica e simulazione afferma che sta cercando qualcuno con “esperienza nella grafica 3D per guidare la costruzione di una simulazione e una pipeline di dati sintetici per la formazione sull’apprendimento automatico”.

Apple vuole costruire il suo “Metaverso”

Apple non ha risposto immediatamente a una richiesta di Insider per un commento sugli elenchi di lavoro prima della pubblicazione.

L’headset dovrebbe avere 12 telecamere per mostrare a chi lo indossa video in tempo reale del mondo esterno e potrebbe costare 3.000 dollari, secondo quanto riportato in precedenza da The Information.

Questo progetto è molto simile a quello che Meta di Mark Zuckerberg sta cercando di costruire nei prossimi anni, solo non aspettarti che Apple usi la parola “metaverso” per descrivere la loro versione.

Il CEO di Apple, Tim Cook, in precedenza aveva detto al media olandese Bright di evitare di usare la parola “Metaverso“.