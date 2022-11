Già sentite l’aria natalizia? A quanto pare Philips la sente eccome, tanto che non sta lavorando solamente alla sua nuova entrata nel settore gaming su PC. Infatti, il brand olandese ha lanciato i suoi LED HUE smart per il nostro albero di Natale!

Il prodotto in questione prende il nome di Philips Hue Festavia String Lights e si tratta di una “striscia LED smart“. Dunque, parliamo di una serie di luci per gli alberi di Natale ma un po’ più particolari: sono pienamente compatibili con HomeKit di Apple e riescono a garantire molte funzioni intelligenti, tipiche in tutti i dispositivi della linea Hue.

Albero di Natale smart: scopriamo di più sulla nuova striscia led intelligente

Queste bellissime luci natalizie di Philips sono composte da una striscia di 250 LED, i quali sono posizionati su una stringa lunga complessivamente 20 metri. Secondo l’azienda, questi dovrebbero riuscire ad offrire “molta flessibilità per decorare il vostro albero di Natale, le vostre scale o qualsiasi area nella vostra casa”.

È possibile tenere il controllo colore, luminosità, pattern, timer e programmi di attivazione e spegnimento della striscia LED di Philips. Inoltre, Sparkle e Scattered sono le opzioni aggiunte all’app Hue da Philips, realizzate in esclusiva per le luci Festavia; quindi non disponibili per le altre lampadine della linea Hue.

Philips, oltre alla compatibilità con HomeKit, ha anche confermato l’usabilità con l’app Hue e con Alexa di Amazon. L’unica pecca è che i nuovi LED Philips Hue non potranno essere utilizzati con Matter, nuovo standard per la domotica lanciato ufficialmente a inizio novembre 2022.

Il prezzo delle luci Festavia purtroppo non è irrisorio. Infatti, esse saranno vendute a partire dal 15 novembre negli Stati Uniti d’America al costo di 159,99 Dollari. Per il momento, poi, non sappiamo se il prodotto arriverà anche in Europa e in Italia.