WindTRE con la GO Unlimited Star+ distrugge Vodafone e TIM: i giga sono illimitati

Gli utenti che stanno provando a sottoscrivere una nuova offerta ma che allo stesso tempo hanno in casa un abbonamento domestico con WindTRE, dovrebbero fermarsi e pensarci un attimo. A quanto pare, come hai visto anche durante le pubblicità che passano in televisione ultimamente, il famoso provider frutto dell’unione di due gestori leader in passato, avrebbe scelto di lanciare una promozione diretta solo a coloro che sono già clienti con la rete fissa.

WindTRE: quella che potrebbe essere l’offerta più amata di sempre è ora disponibile ma solo per i già clienti, benvenuta alla GO Unlimited Star+

Esatto, proprio così: questo è il motivo per cui nasce la GO Unlimited Star+, offerta che accomoderà i già clienti di WindTRE. La promozione in questione infatti vede qualsiasi contenuto presente al suo interno, senza alcun tipo di mancanza o restrizione futura. Ricordiamo che anche il prezzo, che attualmente corrisponde a soli 7,99 € al mese per sempre, non cambierà mai.

Se vi state chiedendo cosa c’è all’interno di questa offerta, provate ad immaginare il meglio che potete, probabilmente indovinerete. Infatti la nuovissima offerta di WindTRE comprende al suo interno ogni mese i migliori contenuti che è una persona potrebbe desiderare. Sottoscrivendola, gli utenti potranno avere ogni mese minuti senza limiti per telefonare qualsiasi numero sia fisso che mobile. Inoltre ci sono anche 200 SMS da inviare a chiunque. Infine il vero pezzo forte sta proprio nella connessione ad Internet, la quale è disponibile con giga senza limiti per navigare sul web ogni giorno ed ogni mese.