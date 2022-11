Come ben saprete qualche giorno fa la piattaforma social Twitter è stata finalmente acquisita dal magnate Elon Musk. Quest’ultimo, oltre che licenziare una buona parte di personale, ha dichiarato che avrebbe cambiato alcune cose.

Una delle prime novità è sicuramente l’inserimento della spunta blu, e attualmente sembra che ci siano molte domande sul servizio e anche su come la piattaforma gestirà la differenziazione tra il nuovo e gli account che sono attualmente identificati come ufficiali con un segno di spunta blu. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Twitter: ecco la nuova etichetta “ufficiale”

La soluzione è in realtà abbastanza semplice, con il servizio impostato per introdurre un’etichetta “ufficiale” per selezionare gli account al lancio di Twitter Blue. Esther Crawford, il direttore della gestione dei prodotti di Twitter, ha dichiarato che gli account con un segno di spunta blu riceveranno un’etichetta ufficiale. Ha anche sottolineato che non tutti gli account riceveranno automaticamente un’etichetta ufficiale e che non possono nemmeno essere acquistati.

Per quanto riguarda il nuovo servizio Twitter Blue, Crawford ha spiegato che “il nuovo Twitter Blue non include la verifica dell’identità“. La scorsa settimana, Twitter ha aggiornato la sua app iOS, rendendo ufficiale il suo prezzo di 7,99 dollari per Twitter Blue. Per chi ancora non lo sapesse, Twitter Blu è un abbonamento mensile che offre agli utenti più attivi sulla piattaforma, l’accesso esclusivo ad alcune funzioni premium.

Un abbonamento attivo a Twitter Blue offre accesso a funzioni premium come Annullamento Tweet. Queste funzioni sono disponibili ovunque utilizzi l’account Twitter da cui hai acquistato l’abbonamento. Come specificato anche dalla piattaforma, verranno man mano aggiunte funzioni nuove.