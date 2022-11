TIM YOUNG o TIM Wonder SIX e FIVE: le offerte che distruggono Vodafone con 200GB

Un gestore come TIM non può esimersi dal cercare la migliore soluzione per recuperare gli utenti che sono scappati via durante gli ultimi anni. Proprio per questo motivo si prova in ogni modo a mettere i bastoni tra le ruote ai provider virtuali, i quali sono riusciti a fare incetta di nuovi clienti rubandoli a gestori molto più blasonati.

I prezzi delle offerte sono drasticamente scesi rispetto al passato e forse proprio per questo motivo qualcuno avrebbe deciso di abbandonare un gestore come TIM. Obiettivo dunque ora è quello di far tornare la fiducia negli utenti, i quali non sanno di poter risparmiare anche prendendo al volo la grande qualità che il provider offre ogni mese. Le offerte in questione sono in realtà tre, anche se una è destinata solo ad una cornice di pubblico molto ristretta.

TIM offre le sue migliori promo: ecco la YOUNG insieme alle due Wonder con tanti giga a disposizione

Tutti quelli che avranno un’età al di sotto dei 25 anni potranno sottoscrivere una delle offerte migliori di sempre di TIM. La Young consente infatti di avere ogni mese 100 giga in 5G per la navigazione sul web ma anche minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider sia fissi che mobili. Il prezzo mensile è quello di 9,99 € al mese per sempre.

Le altre due offerte degne di nota proposte dal gestore italiano sono la Wonder Five e la Wonder SIX. Entrambe permettono di avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti, ma in questo caso con giga diversi per Internet. La prima offre 70 giga mentre la seconda 100 giga. I prezzi sono di 7,99 € al mese e di 9,99 € al mese.