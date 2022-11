Se ti consideri una persona creativa ed esperta di tecnologia, potresti aver considerato di diventare un influencer di Instagram. Per le persone che amano scattare foto e condividerle online insieme a slogan accattivanti, essere pagati per fare proprio questo suona come un sogno.

Ma quanto è redditizio il ruolo di influencer di Instagram? E quanto guadagnano gli influencer di Instagram? I modi più redditizi per fare soldi su Instagram sono elencati di seguito.

Sponsorizzazione: di solito il costo medio è di 500 euro per post, per influencer con più di $ 100.000 follower. Cosa è incluso: in genere un pacchetto di contenuti, con post di foto o video, storie, bobine, ecc. L’influencer “tradizionale” di IG guadagna molto meno. I marchi collaborano con influencer per promuovere i loro prodotti a un nuovo pubblico, in modo naturale e non pubblicitario.

Questione di visibilità

La maggior parte dei marchi ha un budget di marketing per il lavoro di influencer al giorno d’oggi. Una sponsorizzazione di solito include un pacchetto di contenuti curati, inclusi post, annunci, video o storie di Instagram. L’accordo può anche autorizzare il marchio a utilizzare i contenuti dell’influencer sui propri canali social. Maggiore è il numero dei tuoi follower e migliore è il coinvolgimento del tuo pubblico, più soldi puoi guadagnare attraverso le sponsorizzazioni del marchio sui social media.

Per cominciare, quando il numero dei tuoi follower è inferiore, puoi offrire offerte di sponsorizzazione in cambio di un prodotto gratuito. Alla fine, potresti raggiungere il punto in cui potrai avere oltre 500 euro per post se riesci a prendere un contratto con un marchio un alto livello.