MediaWorld apre le porte dei propri negozi a tutti gli utenti che al giorno d’oggi sognano di riuscire a risparmiare moltissimo sui vari prodotti che sceglieranno di acquistare, per quanto riguarda l’elettronica generale.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che gli acquisti sono disponibili in negozio ed online, con l’aggiunta del pagamento delle spese di spedizione per l’eventuale consegna presso il proprio domicilio. I prodotti selezionati, ad ogni modo, ricordiamo essere disponibili con garanzia di 24 mesi, ed anche nella solita variante no brand, per quanto riguardai soli smartphone.

MediaWorld: le offerte sono da battere

Da MediaWorld le offerte lasciano davvero a bocca aperta tutti i consumatori, data comunque la presenza di sempre più sconti speciali, applicati anche sui top di gamma del periodo, intesi come dispositivi mobile. Tra questi terminali possiamo indubbiamente trovare Apple iPhone 14, in vendita a 1049 euro, ma anche la line-up al completo del Galaxy S22, quale è composta da Galaxy S22 in vendita a 749 euro, il modello Galaxy S22+ acquistabile a 949 euro, per finire con il top di gamma assoluto, il Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 999 euro.

Non mancano anche altri riferimenti alla fascia alta della telefonia mobile, con la possibilità di mettere le mani su Honor Magic 4 Pro, proposto nel periodo a 799 euro, oppure anche iPhone 13, acquistabile nel periodo corrente alla modica cifra di soli 949 euro. Gli sconti, e molto altro ancora, li potete scoprire sul sito ufficiale.