In occasione del Black Friday di questa settimana, solo qualche giorno fa la piattaforma di streaming Mediaset Infinity ha iniziato a proporre Infinity + e la maggior parte degli altri canali ad un prezzo scontato.

Inoltre, questi canali possono essere attivati con una prova gratuita di 30 giorni da tutti gli utenti. Scopriamo insieme come funziona.

Mediaset Infinity propone una prova gratuita di 30 giorni

Con questa nuova promozione disponibile sul sito Mediaset Infinity, valida per le nuove attivazioni effettuate fino al 28 Novembre 2022, salvo eventuali cambiamenti, la prova gratuita di 30 giorni può essere ottenuta con i seguenti Channels: MGM – Metro Goldwyn Mayer, Midnight Factory, Moonbug Kids, Crime+Investigation Play, History Play, Juventus TV, CineComico, CineAutore, CineBmovie e CineDark.

Inoltre, come già detto inizialmente, è possibile usufruire della promo Black Friday anche per Infinity+, il Channel principale della piattaforma streaming. Per quanto riguarda invece Infinity+, con un costo di 7,99 euro al mese dopo i primi 30 giorni, questo permette di vedere un catalogo di film, cartoni e serie TV, a cui si aggiungono anche le partite di calcio della UEFA Champions League, visibili in streaming senza costi aggiuntivi.

Per attivare uno dei Channel coinvolti dalla promo Black Friday è sufficiente, se si è già registrati alla piattaforma, accedere alla propria Area Utente e selezionare “I tuoi Piani“, dove è possibile scegliere tra quelli disponibili. Bisogna essere maggiorenni e inserire un metodo di pagamento valido.