Kena Mobile offre 200GB: la nuova offerta spiazza Vodafone

Tra i gestori più famosi sul panorama della telefonia mobile c’è sicuramente anche il nome di Kena Mobile.

Inoltre sembra che la concorrenza posso fare ben poco visto ciò di cui dispone al momento. Adesso l’obiettivo è solamente uno, ovvero quello di recuperare gran parte degli utenti che hanno deciso di scegliere altri gestori mobili sul territorio italiano.

Ovviamente bisogna anche valutare il fatto che Kena Mobile ha diversificato la produzione di offerte, introducendo offerte diverse per utenti provenienti da gestori di vario tipo. Ora non si scherza più ed è davvero difficile fare a meno di promozioni del genere quando si sta cercando un nuovo provider per il proprio smartphone.

Kena Mobile: sul sito ufficiale ci sono offerte che arrivano fino a 200 giga per navigare sul web, ecco i prezzi e i contenuti

Tutti gli utenti che stanno cercando un nuovo provider per utilizzare minuti, messaggi e giga per navigare sul web, possono affidarsi alle nuove offerte di Kena Mobile. Il celebre provider offre ogni mese infatti con la sua prima offerta 130 giga per la navigazione web senza limiti con minuti illimitati verso tutti i gestori e soprattutto con 500 SMS. Il prezzo risulta di soli 6,99 € al mese per sempre.

Segue anche l’offerta che consente di avere 200 giga a coloro che attivano i nuovi numeri. La promozione costa ogni mese solo 9,99 € per sempre, includendo al suo interno anche 1000 SMS verso tutti i minuti senza limiti per telefonare qualsiasi gestore. Ricordiamo che l’attivazione della scheda, così come la sua consegna, risulta gratuita.