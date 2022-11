Nonostante il colosso Google abbia presentato solo da qualche settimana il nuovissimo top di gamma Pixel 7, in rete sono iniziati a circolare i primi indizi sul suo successore, parliamo infatti di Google Pixel 8.

Secondo WinFuture, Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro potrebbero arrivare con nomi in codice rispettivamente di “Shiba” e “Husky“. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Google Pixel 8: in rete le prime indiscrezioni

Per riferimento, i nomi in codice di Pixel 7 e Pixel 7 Pro erano “Cheetah” e “Panther”. Ovviamente, il tema di quest’anno erano i grandi felini mentre quello del prossimo anno potrebbe essere i cani di grossa taglia. Oltre ai nomi in codice, WinFuture afferma di conoscere alcune specifiche dei dispositivi.

Una delle specifiche garantite è l’inclusione di Android 14, che dovrebbe essere chiamato in codice “Upside Down Cake”. Un’altra specifica è un nuovo processore, che potrebbe essere chiamato in codice “Zuma”. Questo sarebbe senza dubbio il chipset Tensor G3. Finora, questa prima perdita suggerisce che il G3 potrebbe avere lo stesso modem del G2, prodotto da Samsung.

Infine, Google Pixel 8 potrebbe avere una risoluzione di 2268 x 1080 mentre Pixel 8 Pro potrebbe arrivare a 2822 x 1344. Ovviamente è ancora molto presto per fare pronostici o parlare di caratteristiche del dispositivo, sicuramente il colosso Google ha ancora un po’ di tempo per poterci lavorare. Sicuramente torneremo ad aggiornarvi più avanti.