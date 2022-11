Google ha sviluppato una lampada intelligente, ma non potrai acquistarla. Nonostante questo, l’azienda offre una varietà di prodotti agli utenti, che vanno dagli auricolari wireless agli smartphone. Troverai anche alcuni dispositivi per la casa intelligente, inclusi Chromecast, telecamere di sicurezza e display intelligenti.

Il designer di Google Ben Gold ha condiviso un’immagine della lampada su Twitter dicendo: “probabilmente non sarà mai in vendita al di fuori dell’azienda“. Google la chiama “dLight”. È stata progettata per offrire agli utenti “un’illuminazione ottimale per le videochiamate“. Dato che oggigiorno le persone lavorano da casa, questo potrebbe tornare utile.

Le immagini mostrano che la lampada presenta una base circolare e un palo sottile, che ospita una luce cilindrica. Viene reso disponibile in un unico colore bianco brillante. La lampada intelligente ha anche la possibilità di personalizzare la luminosità e la temperatura del colore.

Dove trovarla o acquistarla

9to5Google ha riferito che la lampada può essere controllata con l’aiuto di Google Assistant. Si dovrà utilizzare l’app Google Home per controllarlo. La lampada dispone anche di una porta USB-C, che non è visibile nelle foto, ma il designer dell’azienda afferma che ne viene fornita una, il che significa che è ricaricabile. La fonte citata ha anche riferito che la lampada può anche ricevere aggiornamenti via etere.

Questa lampada intelligente è stata creata dal team interno dell’azienda e viene offerta solo a coloro che lavorano in Google.

Gli utenti idonei possono ottenerla tramite il negozio interno o il sito. Inoltre, questa non è la prima volta che il gigante del software crea un prodotto esclusivo per i dipendenti. Nel 2017, l’azienda ha anche creato un paio di cuffie over-the-ear con il marchio Google per i suoi dipendenti. L’ultimo tentativo è quello di migliorare l’esperienza di lavoro da casa dei suoi lavoratori.