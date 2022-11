Le criptovalute, in quanto denaro digitale e detenuto in somme multimiliardarie su reti hackerabili e connesse a Internet, rappresenta un obiettivo per molti criminali.

Ma una volta rubati, le blockchain su cui sono costruite consentono di seguire ogni tipo di movimento bancario.

Venerdì, ore dopo la dichiarazione di bancarotta di FTX, una piattaforma di scambio molto famosa, i fondi rimanenti sono stati prosciugati per oltre 663 milioni di dollari, gran parte della quale sembra essere stata rubata. “FTX è stato violato“, ha scritto un amministratore nel canale Telegram di FTX. “Le app FTX sono risultate come malware. Eliminale.”

Molti sono scettici, si pensa ad un furto interno

Il modo esatto in cui FTX potrebbe essere stato violato e se le sue app siano effettivamente compromesse è tutt’altro che chiaro e FTX non ha annunciato ufficialmente alcun furto. Ma il consigliere generale statunitense della società ha scritto in un tweet che “si è verificato un accesso non autorizzato a determinati beni“.

La società di analisi di criptovalute e blockchain Elliptic ha rivelato che il deflusso di 663 milioni di dollari sembra sospetto. Secondo Elliptic, sembrano essere stati rubati ben 477 milioni di dollari dei fondi, anche se un’altra società di tracciamento delle criptovalute, TRM Labs, ne stima solo 338. Ventiquattro ore dopo il furto, la maggior parte di quel denaro era stato trasferito ad una manciata di indirizzi in tutto il mondo.

Le autorità di regolamentazione e un esercito di creditori lesi sono ora alla ricerca di qualsiasi segno di colpevolezza da parte del personale o dei proprietari di FTX. Si dovrà dimostrare la colpevolezza di un attore interno alla società, o che alcuni hacker esterni hanno approfittato del caos per mettere a segno il furto.