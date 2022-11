L’operatore virtuale Fastweb continua ad espandere il proprio supporto alla tecnologia VoLTE che, per chi non la conoscesse, permette di effettuare chiamate in alta definizione caratterizzate da una qualità audio più nitida, ricca di dettagli e isolata dai rumori circostanti.

Fastweb ha recentemente esteso il proprio supporto a quattro nuovi smartphone OnePlus, scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Fastweb estende il servizio VoLTE a quattro smartphone OnePlus

Con il nuovo aggiornamento di queste ore, l’elenco di smartphone che supportano il VoLTE di Fastweb si allunga con l’aggiunta di quattro modelli firmati OnePlus che, una volta aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, saranno in grado di utilizzare questa tecnologia. Con l’aggiornamento in arrivo oggi, infatti, il supporto a questa tecnologia si estende ad un totale di 167 dispositivi con quattro novità.

I possessori di OnePlus 10 Pro 5G, OnePlus 10T, OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite, infatti, possono ora utilizzare il VoLTE su rete Fastweb. Per poter accedere a questa funzionalità è, in ogni caso, necessario aver aggiornato il proprio smartphone alla versione più recente del sistema operativo. Per gli smartphone OnePlus citati, inoltre, l’attivazione del VoLTE arriverà dopo il riavvio dello smartphone. Il VoLTE va, inoltre, attivato dalle impostazioni del dispositivo.

Ricordiamo che per verificare se il proprio smartphone supporta il VoLTE di Fastweb è possibile consultare l’apposita sezione del sito Fastweb in cui, oltre ad essere descritte le caratteristiche della tecnologia, si può verificare la compatibilità del proprio dispositivo con questa tecnologia.