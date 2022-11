Euronics distrugge Unieuro con prezzi al 70% per il Black Friday già iniziato

Uno di quei grandi magazzini che fa la storia in Italia da sempre per quanto riguarda la qualità, la grande disponibilità ma soprattutto la convenienza dei prezzi, è Euronics. Questo marchio famoso un po’ in tutta Europa sta rappresentando un punto di riferimento per il pubblico che non sa dove sbattere la testa per risparmiare qualche euro per acquistare la tecnologia, l’elettronica ma anche gli elettrodomestici per la casa.

Potrebbe essere questa volta buona per fare l’acquisto perfetto questo mese, visto che il volantino di Euronics di novembre risulta il più interessante. A furor di popolo dunque questo grande colosso diventa ancora una volta quello più seguito. Ci saranno tante promozioni nel catalogo, di cui un assaggio vi verrà fornito nel prossimo paragrafo.

Euronics lancia il volantino di novembre e distrugge la concorrenza con prezzi eccezionali

Tutte le persone che stanno cercando una Smart TV, potrebbe essere la volta giusta per lanciarsi su uno dei marchi più iconici in assoluto, ovvero LG. La nuovissima TV di tipo OLED con 55″ di larghezza offre una risoluzione in 4K e un costo di 999 euro. Sarà possibile anche la prenotazione online.

Tutte le persone che invece stanno cercando un computer potranno buttarsi sul famosissimo brand ASUS. La proposta è davvero eccezionale con un notebook con 15,6″ di schermo è un processore Intel i3 all’interno con 8 giga di RAM e 256GB di memoria interna. Lo sconto è del 33% e il prezzo finale di 399 €. Infine ecco uno dei dispositivi più attesi di sempre, ovvero lo smartphone top di gamma di Samsung. Il Galaxy S22 in questo caso costa solo 579 euro.