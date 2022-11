La maggior parte delle bottiglie di plastica possono essere riutilizzate almeno un paio di volte se adeguatamente lavate con acqua calda e sapone. Tuttavia, le recenti rivelazioni su alcune delle sostanze chimiche tossiche presenti nelle bottiglie di Lexan sono sufficienti per impedire anche agli ambientalisti più impegnati di riutilizzarle, o in primo luogo di acquistarle.

Gli studi suggeriscono che il cibo e le bevande conservati in tali contenitori, possono contenere tracce di bisfenolo A (BPA), una sostanza chimica sintetica che può interferire con il sistema di messaggistica ormonale naturale del corpo.

Il ripetuto riutilizzo delle bottiglie di plastica, che si sporcano a causa della normale usura durante il lavaggio, aumenta la possibilità che le sostanze chimiche fuoriescano dalle minuscole crepe e fessure che si sviluppano nei contenitori nel tempo. Secondo l’Environment California Research & Policy Center, che ha esaminato 130 studi sull’argomento, il BPA è stato collegato al cancro al seno e all’utero, aumento del rischio di aborto spontaneo e diminuzione dei livelli di testosterone.

Il BPA può anche devastare i sistemi di sviluppo dei bambini. (Attenzione genitori: alcuni biberon e bicchieri sippy sono realizzati con plastica contenente BPA.) La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la quantità di BPA che potrebbe potenzialmente filtrare negli alimenti e nelle bevande durante la normale manipolazione è probabilmente molto piccola. Tuttavia, ci sono preoccupazioni circa l’effetto cumulativo di queste piccole dosi nel tempo.

Attenzione a quello che si sceglie

Gli esperti sconsigliano il riutilizzo di bottiglie di plastica (polietilentereftalato, noto anche come PET o PETE), comprese la maggior parte delle bottiglie usa e getta di acqua, bibite gassate e succhi. evitato. Gli studi indicano anche che i contenitori possono lisciviare DEHP, un altro probabile cancerogeno per l’uomo, quando sono strutturalmente compromessi e in condizioni non perfette.

Un milione di bottiglie di plastica vengono acquistate in tutto il mondo ogni minuto, il che equivale a 20.000 al secondo: nel solo 2016 sono state vendute 480 miliardi di bottiglie. Il Center for International Environmental Law ha scoperto che nel 2019 la produzione e l’incenerimento della plastica produrrebbero oltre 850 tonnellate di gas serra, emissioni tossiche e inquinanti che contribuiscono al riscaldamento globale. E anche se le bottiglie in PET possono essere riciclate, meno oltre la metà delle bottiglie acquistate nel 2016 è stata raccolta per il riciclaggio e solo il 7% è stato convertito in nuove bottiglie. Il resto finisce in discarica ogni giorno.