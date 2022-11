Google ha mostrato un restyling piuttosto importante all’interfaccia di Android Auto. La revisione del design era originariamente prevista per l’estate, ma ovviamente non è avvenuta. Non abbiamo idea di cosa abbia causato il ritardo, ma sembra che finalmente avremo la possibilità di testarla scaricando la nuova beta pubblica.

Sfortunatamente, una rapida sul Google Play Store per Android Auto ci farà notare che tutti gli slot per il ramo beta sono già pieni. Ciò significa che se non sei già un beta tester, non sarai ancora in grado di provarla.

La nuova interfaccia di Android Auto è semplicemente più rotonda e pulita, con elementi e controlli dell’interfaccia utente più grandi. L’obiettivo di Google era renderlo più leggibile e rendere i controlli più raggiungibili. Anche lo schermo diviso dovrebbe essere molto più efficace ora. Ecco un elenco di alcune delle principali modifiche.

Lista modifiche

La mappa sarà ora più vicina al conducente nella nuova dashboard con dimensioni migliorate. Mentre la scheda multimediale del dashboard ha un aspetto completamente nuovo e ora cresce e si restringe in modo dinamico.

Ora puoi fare in modo che la mappa riempia l’intera area di Android Auto, offrendo agli utenti più scelte su schermi di grandi dimensioni.

C’è una nuova app dock per la guida che semplifica il passaggio tra le app recenti con un solo tocco.

Altre parti del sistema sono state aggiornate per adottare il design Material You. Inoltre ora è possibile accedere ai consigli su musica e contenuti multimediali dall’Assistente Google con un passaggio della scheda multimediale della dashboard.

Le vecchie icone di stato e la campana del centro notifiche sono state fuse in una nuova area. Non abbiamo informazioni su quando arriverà una versione completa per l’aggiornamento di Android Auto, ma saremo sicuri di tenerti aggiornato su eventuali nuovi sviluppi.