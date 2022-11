Dopo aver visto la risalita dei gestori virtuali, i gestori più forti ne hanno risentito leggermente, perdendo diversi clienti in pochi anni. A tal proposito gestori del calibro di WindTRE stanno cercando in tutti i modi di riprendersi gran parte del pubblico, il quale potrebbe essere interessato a proposte di altissimo livello.

Queste arrivano ad essere veri e propri punti di riferimento, soprattutto per le persone che stavano cercando qualcosa di conveniente e qualitativo allo stesso tempo. La soluzione giusta potrebbe essere proprio la prossima.

WindTRE: la nuova GO Unlimited Star+ consente agli utenti di avere il meglio per pochi euro mensili, ecco cosa comprende

Avere dalla propria parte una promozione del celebre gestore WindTRE non può essere altro che un privilegio vista la qualità. Da quando è arrivata infatti l’ultima offerta, diversi utenti hanno capito effettivamente di che pasta è fatto questo provider. A dimostrarlo è poi la nuova offerta lanciata solo per coloro che sono già clienti con una promozione sulla propria rete fissa.

Tutti i già clienti WindTRE con fibra potranno infatti sottoscrivere anche un’offerta mobile, la quale prende il nome di GO Unlimited Star+. Questa offerta è clamorosa visto che riesce a concedere ogni mese giga senza limiti per navigare sul web a tutti coloro che lo sottoscrivono. Non finisce però qui, visto che chi la sottoscriverà avrà anche minuti senza limiti per le chiamate verso telefoni fissi e mobili in Italia e all’estero. Ci sono poi anche 200 SMS. Il prezzo mensile consiste in soli 7,99 € al mese per sempre.