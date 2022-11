WhatsApp: privacy a rischio, i nuovi trucchi gratis per spiare il partner

Spiare le persone su WhatsApp non è più possibile visto che tante applicazioni non esistono più sul web. Prima bastava pagare per avere un modo o una piattaforma per poter scoprire le conversazioni dell’utente mirato.

Adesso la situazione è cambiata con la celebre applicazione di messaggistica istantanea che è riuscita ad allontanare dal suo raggio tutte queste applicazioni truffaldine. Esisterebbero però ancora alcuni metodi molto utili per coloro che vogliono provarci, i quali possono essere considerati al limite della legge.

WhatsApp: questi sono gli unici due metodi che avete per spiare le persone, sono diversi tra loro

Avete mai pensato di utilizzare WhatsApp Web per spiare una persona a voi vicina? Ovviamente non il vostro WhatsApp Web, ma quello della persona che volete spiare. In poche parole non dovrete fare altro che aspettare il momento propizio per prendere tra le mani lo smartphone del vostro partner, del vostro amico o di qualsiasi altra persona che sia fisicamente vicina a voi per poterla poi spiare anche tranquillamente da casa.

Una volta preso lo smartphone, dovrete aprire la sua pagina relativa a WhatsApp Web dalle impostazioni. Sul vostro smartphone aprite in modalità desktop il sito WhatsApp Web con un QR Code. Inquadrandolo dallo smartphone della vittima potrete avere quindi sul vostro dispositivo tutte le sue conversazioni in tempo reale.

L’altro modo per spiare le persone ma solo nei movimenti è quello che vede Whats Tracker in prima linea, app disponibile sul web. Scaricando l’applicazione selezionerete dei numeri dalla rubrica dei quali riceverete informazioni su ogni accesso e su ogni uscita da WhatsApp. Vi arriverà una notifica istantanea.