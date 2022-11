L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, come ben saprete, è sempre stata soggetta a truffe e tentativi di phishing nei confronti di noi utenti.

Saprete anche che nei prossimi giorni è previsto il Black Friday e alcuni malintenzionati non si sono lasciati scappare l’idea di una nuova truffa sulla piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp: ecco come funziona la truffa del Black Friday

Come al solito, la truffa compare tramite messaggio con link allegato. All’interno del messaggio si trova un testo del tipo: “Black Friday su Amazon, 5000 prodotti gratis per voi“. Cliccando sul link, si arriva ad un sito che propone una serie di pacchi regalo da scartare per scoprire se avete vinto o meno. Ovviamente, la vittoria è assicurata. Dopo aver vinto il premio, spesso un iPhone, il sito chiede di inoltrare il messaggio a 20 contatti WhatsApp per poter ricevere il premio.

Inoltre, chiede di inserire i propri dati personali per il pagamento di 1,95 euro consistenti della spedizione del prodotto. Purtroppo, inserendo i dati non si riceverà nulla, anzi, questi verranno rubati e usati a scopi illeciti. Molte volte il messaggio vi arriva da un contatto che avete in rubrica, quindi, anche se conoscete chi vi ha inviato il messaggio, non prendetelo per buono!

Non esiste nessuna promozione Amazon che prevede regali per il Black Friday. Se ricevete un messaggio come quello di cui abbiamo parlato, il consiglio è quello di cestinarlo e di avvisare chi ve lo ha mandato della truffa. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.