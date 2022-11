Fino ad oggi, domenica 13 novembre 2022 l’operatore rosso Vodafone Italia permette ad alcuni nuovi clienti, che provengono da determinati operatori, di attivare a soli 7 euro al mese l’offerta Bronze.

Inizialmente l’offerta era attivabile fino a nuova comunicazione, adesso, Vodafone Italia ha comunicato alla sua forza vendita che Vodafone Bronze a 7 euro al mese sarà attivabile fino a domani 13 novembre 2022. Scopriamo insieme cosa comprende.

Vodafone Bronze a 7 euro attivabile fino ad oggi

Vi ricordo che l’offerta Bronze comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. Come anticipato precedentemente, l’offerta in questione dallo scorso 5 settembre 2022 è attivabile anche in versione operator attack per i nuovi clienti Vodafone che provengono da iliad, Fastweb, PosteMobile, LycaMobile e da alcuni Operatori Virtuali.

L’offerta include, senza costi aggiuntivi, alcuni servizi standard come ad esempio i servizi di reperibilità Chiamami & Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica, IVR diretto 414 per conoscere il proprio credito residuo, l’azzeramento dell’eventuale costo del piano della SIM, la detariffazione del servizio di continuità (per un massimo di 48 ore) quando il credito residuo diventa negativo e la ricevuta di ritorno ai messaggi di testo.

Nella versione operator attack Vodafone Bronze a 7 euro al mese è previsto attualmente un costo di attivazione di 0 euro. Il nuovo potenziale cliente Vodafone pagherà un costo iniziale di 10 euro che comprende il primo mese anticipato dell’offerta tariffaria sottoscritta e il costo standard della nuova SIM ricaricabile di 3 euro. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.