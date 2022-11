Cosa accadrebbe se la Stazione Spaziale Internazionale fosse in orbita attorno al pianeta non a centinaia di km sopra la superficie, ma all’altezza di crociera di un aereo di linea commerciale?

In un nuovo video, l’appassionato di aeroplani Benjamin Granville ha utilizzato il popolare gioco Microsoft Flight Simulator per mostrare come potrebbe risultare la stazione spaziale vista a soli 3 km di altitudine e i risultati sono in parti uguali sorprendenti e terrificanti.

Microsoft Flight Simulator (spesso abbreviato in MSFS, MFS o FS) è un gioco per la simulazione di volo amatoriale. È uno dei programmi di simulazione più longevi, conosciuti, iconici e completi sul mercato.

Il video mostra il passaggio dell’ISS nel cielo a velocità ridicole: circa 27600 km/h, in una straordinaria dimostrazione della velocità vertiginosa che gli oggetti nell’orbita terrestre bassa devono mantenere.

In altre parole, se ti trovassi sotto e cercassi di fotografarlo, dovresti essere estremamente ben preparato poiché avresti solo una frazione di secondo per premere il tasto della fotocamera.

Purtroppo è solo fantascienza

Naturalmente, una manovra del genere non potrebbe mai essere realizzata nella vita reale. Non solo la stazione spaziale avrebbe bisogno di superare una quantità mostruosa di resistenza nell’aria, ma avrebbe anche bisogno di una quantità ridicola di propulsione per mantenere la sua velocità.

E questo per non parlare del fatto che, a differenza di un aeroplano, la stazione spaziale cadrebbe semplicemente dal cielo e soccomberebbe alla gravità, poiché non è progettata per planare nell’aria.

Ma è comunque una divertente dimostrazione della straordinaria velocità di un oggetto che, almeno da lontano, sembra fluttuare pacificamente nel cielo notturno.