Il CEO di Twitter Elon Musk ha annunciato l’intenzione di offrire servizi bancari tramite l’app durante una riunione aziendale.

Ciò consentirebbe agli utenti di inviare e ricevere denaro tramite Twitter. “Penso che in futuro ci sia l’opportunità di implementare dei metodi di pagamenti alternativi“, ha detto Musk. “In linea di massima, si potrà utilizzare una funzione diretta tramite messaggi per i pagamenti. Questa è sicuramente la direzione in cui andremo.’

Ha anche affermato che sta lavorando per rendere Twitter un luogo più efficiente per comunicare, oltre a voler ridurre il tempo necessario per comporre un tweet. Musk ritiene che ciò renderà Twitter più attraente per una gamma più ampia di utenti.

Il CEO ha anche parlato della necessità che i dipendenti lavorino con un “senso maniacale di urgenza”. Ha affermato di volere che Twitter diventi “un’azienda più snella che si muova più velocemente”.

La società è in difficoltà

I commenti sono arrivati ​​durante una sessione di domande e risposte giovedì, ottenuta da The Verge. Nell’incontro di un’ora, Musk è stato schietto sulla situazione finanziaria di Twitter e sul suo amore per gli “esperimenti“.

I commenti di Elon Musk arrivano mentre la piattaforma dei social media è sotto pressione L’azienda infatti, non riesce a trovare nuove fonti di guadagno. Inoltre ha lottato per far crescere la sua base di utenti e deve affrontare la forte concorrenza di rivali come TikTok, YouTube Shorts e Snapchat.

Proprio per questo motivo recentemente è stato deciso di voler far pagare un abbonamento mensile per mantere lo status “verificato” ai profili che se lo meritano.