TIM offre la Young a 9,99 euro e le due Wonder fino a 100GB in 5G

TIM ha scelto di offrire ancora una volta tutto il suo blasone e tutta la sua esperienza al pubblico, proponendo tre offerte in particolare. Quest’anno dalla loro parte tanti contenuti che riguardano ovviamente i minuti per le chiamate, i messaggi ma soprattutto la connessione ad Internet con tantissimi giga disponibili. I prezzi sono ben al di sotto della soglia di 10 € mensili, proprio come piace a coloro che stanno cercando un nuovo gestore.

TIM: le offerte nuove sono le Wonder FIVE e SIX, ecco anche la TIM Young con soli 9,99 euro al mese per sempre

La prima delle offerte in questione prende il nome di TIM Young, offerta che viene dedicata a tutti coloro che sono al di sotto dei 25 anni di età. La promozione in questione consente a tutti i giovani di avere a disposizione minuti senza limiti per telefonare chiunque essi vogliano ogni mese, messaggi senza limiti da inviare a tutti e infine la cifra di 100 giga disponibili per navigare sul web utilizzando il 5G. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese.

Seguono poi le altre due offerte clamorose, le quali rispondono al nome rispettivamente di Wonder Five e Wonder Six. Le due offerte si distinguono per i prezzi che sono di 7,99 € al mese e 9,99 € al mese. Inoltre anche i contenuti sono diversi per quanto riguarda i giga su Internet: la prima offerta concede 70 giga in 5G mentre la seconda offerta arriva a 100 giga in 5G. Ci sono chiaramente anche minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri.