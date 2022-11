Avevate mai pensato di vedere nel palmo della vostra mano tutte le caratteristiche in uso in una semplice smart TV? Ebbene, ecco la proposta di STRONG, famoso marchio che produce TV, decoder e sistemi per la domotica, la quale questa volta ha voluto creare un dongle Android 4K di Google TV.

Le principali caratteristiche di questo SRT41 sono di certo la compattezza e soprattutto la ricchezza di funzionalità. Ogni televisore potrà infatti beneficiare di tutte queste possibilità, come per esempio l’accesso a migliaia di applicazioni direttamente dal Google Play Store. Il tutto è possibile grazie al certificato ottenuto da Google, il quale permetterà dunque di accedere a contenuti come Netflix, Disney+, Prime Video,DAZN offrendo al pubblico la possibilità di godersi tutti i film e le serie, ma anche molti altri servizi come musica in streaming, giochi e tanto altro. La certificazione di Netflix garantisce la riproduzione in 4K (nei tv predisposti) e HDR e l’audio Dolby Atmos dei principali servizi di streaming video.

Non manca poi il supporto a Google Chromecast integrato per lo streaming di tutti i contenuti del tuo PC o smartphone direttamente sulla propria TV. Le foto e i filmati sono interamente supportati. L’interfaccia estremamente versatile e intuitiva di SRT41 rende tutto semplice e veloce. Sul telecomando troviamo i pulsanti per l’accesso diretto ai servizi streaming come YouTube, Netflix e Prime Video. Da non sottovalutare il design elegante contraddistinto dalla presenza di un pulsante per avviare l’Assistente Google per il controllo vocale completo.

Con SRT41 di Strong trasformerete la vostra tv in una Google TV che è la nuova versione di Android TV.

Google ha ridefinito l’esperienza Android Tv con grande enfasi sui contenuti personalizzati, le raccomandazioni ad hoc, rendendo i TV e i box dei veri e propri hub per una casa completamente connessa.

SRT41 è un prodotto necessario a chi abbia una smart tv datata, ma comunque funzionante. Infatti, i software dei tv non vengono, di norma, aggiornati con una frequenza che permetta di avere a portata di mano le ultime novità. Con SRT41 il problema è risolto!

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente questo dispositivo ha tutto per trasformare il TV in un Google TV, basando il suo software su Android 11. La risoluzione video è in grado di spingersi fino al 4K UHD a 3840 x 2160 pixel. SRT41 è dotato di connessione Wi-Fi 5 dual-band integrata fino a 1200 Mbps, utili per uno streaming fluido anche in 4K UHD. Presenti una porta micro-USB e il Bluetooth 5.0 per il collegamento di dispositivi esterni.

Lo stick ha il processore AM Logic S905Y4 16500 DMIPS (Quad Core ARM Cortex-A35 @ 1,8 GHz) e una memoria flash di 8GB.

Installare SRT41 è semplicissimo

Tutto quello che dovrete fare sarà connettere lo stick SRT41 alla vostra TV mediante la porta HDMI. Avrete quindi da quel momento una vera Smart TV al vostro cospetto, la quale vi consentirà di connettere tanti altri dispositivi come cuffie, tastiere e altoparlanti esterni. L’alimentazione può avvenire direttamente dalla porta USB del tv (se con uscita 5V1A) oppure da un alimentatore esterno.