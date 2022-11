Sul web si parla ormai da settimane della recente acquisizione di Elon Musk, già CEO di SpaceX, Tesla e Neuralink. Oltre ad essere una delle figure più controverse, e tra gli uomini più ricchi al mondo, adesso è anche CEO di Twitter, con dei piani per la piattaforma indubbiamente singolari.

Si vociferava da mesi che Elon Musk avrebbe acquistato Twitter. Dopo svariati ripensamenti e trattative, è successo davvero. In pochi giorni, Musk ha già scatenato le reazioni negative della maggior parte degli utenti, per una serie di opzioni introdotte o che saranno presto aggiunte a quelle esistenti. Inoltre, ne subiscono le conseguenze anche i lavoratori, che sono passati da orari lavorativi accettabili ad orari lavorativi estenuanti e condizioni di lavoro poco consone.

Musk e il nuovo progetto pensato per Twitter: sarà una piattaforma di scambio per criptovalute

Elon Musk tende a definirsi un visionario, con delle idee alquanto bizzarre e ricorrenti in tutte le aziende in suo possesso. Ha recentemente stilato un accordo per trasformare Twitter in un vero e proprio servizio finanziario. L’intento è rendere la piattaforma un punto di riferimento per criptovalute di ogni genere, soprattutto il dogecoin, per cui Musk ha da sempre un debole.

Se il piano di Musk dovesse andare a buon fine, Twitter non sarà più il social network che è sempre stato, ma una piattaforma di scambio di denaro. Sarà possibile ricevere ed inviare dogecoin e altre criptomonete. Il FinCEN negli Stati Uniti ha già ricevuto da circa una settimana la proposta ufficiale di Musk a riguardo. Non è stata ancora presa una decisione ma gli utenti già hanno espresso il proprio dissenso per l’ennesima modifica non necessaria.