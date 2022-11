Un volantino davvero molto interessante è stato lanciato proprio in questi giorni da MediaWorld, le offerte sono molto più basse del normale, ed i prezzi sono decisamente alla portata dei singoli utenti che, almeno al giorno d’oggi, si ritrovano indubbiamente a poter mettere mano al portafoglio per risparmiare al massimo.

La campagna promozionale, per quanto riguarda la disponibilità sul territorio, non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in altre parole gli acquisti sono completabili tramite il sito ufficiale, ma potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione, con l’aggiunta di ogni singolo negozio in Italia.

MediaWorld: attenzione alle offerte, i prezzi sono super

Il Vero Black Friday di MediaWorld prosegue fino al 16 novembre, le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime, con innumerevoli smartphone acquistabili a cifre ridottissime. Scorrendo le pagine del volantino, infatti, notiamo la presenza di Galaxy A53 a 369 euro, il bellissimo apple iPhone 14 potrà essere acquistato con un esborso di 1049 euro, oppure anche il Galaxy S22 Ultra 5G è disponibile a 999 euro, non manca poi il fratello minore Galaxy S22+ a 949 euro, passando per il buon vecchio iPhone 13, disponibile alla modica cifra di 949 euro.

Non manca, se interessati, anche Honor Magic 4 Pro, disponibile a soli 799 euro, come il recentissimo Galaxy S22, nella variante da 128GB di memoria interna, acquistabile a 749 euro, finendo sull’Apple iphone 11, un vecchio modello ma comunque acquistabile a 499 euro, lo stesso prezzo del Realme GT Neo 3.