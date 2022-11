Gli occhi possono offrire una “finestra sull’anima“, come dicono i poeti, ma hanno anche molto da dire sulla tua salute.

Gli occhi asciutti possono essere un segno di artrite reumatoide. Alti livelli di colesterolo possono causare la formazione di un anello bianco, grigio o blu intorno alla parte colorata dell’occhio, chiamato iride. Un anello d’oro ramato che circonda l’iride è un segno chiave della malattia di Wilson, una rara malattia genetica che provoca l’accumulo di rame nel cervello, nel fegato e in altri organi, rallentando l’avvelenamento del corpo.

E non è tutto: i danni ai vasi sanguigni nella parte posteriore dell’occhio, chiamati retina, possono essere i primi segni di danni ai nervi dovuti a diabete, ipertensione, malattia coronarica, persino cancro, nonché glaucoma e problemi legati all’età degenerazione maculare.

Verificare la presenza di segni è una delle ragioni principali per cui il medico dilata gli occhi durante gli esami oculistici annuali.

Quando gli occhi riescono a dirti praticamente tutto

Un nuovo studio, che secondo i ricercatori è il primo del suo genere, afferma che la retina potrebbe anche essere in grado di fornirci un modo semplice e non invasivo per determinare la vera età biologica del nostro corpo, che può rispecchiare o meno la nostra età cronologica.

“La retina offre una finestra unica e accessibile per valutare i processi patologici sottostanti delle malattie vascolari e neurologiche sistemiche associate a un aumento dei rischi di mortalità“, ha scritto l’autore dello studio, il dottor Mingguang He, professore di epidemiologia oftalmica all’Università di Melbourne e Centro per la ricerca sugli occhi in Australia. Lo studio è stato pubblicato martedì sul British Journal of Ophthalmology.

Lo studio ha analizzato oltre 130.000 immagini da campioni forniti da persone che partecipano alla BioBank del Regno Unito. Utilizzando un modello di apprendimento automatico , i ricercatori hanno stimato un “divario di età retinica” tra l’effettiva salute biologica dell’occhio e l’età della persona dalla nascita.