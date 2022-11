Animali: somigliamo ai nostri cani più di quanto si pensi

Gli animali nella nostra vita occupano un ruolo fondamentale. Sembrerebbe addirittura che da questi dipenda la nostra salute, ma scopriamo perché grazie alla prof.ssa Chiara Palmieri.

Animali: c’è una correlazione tra gli uomini e i cani?

Sono mesi che la prof.ssa Chiara Palmieri, della UQ’s School of Veterinary Science in Australia, lavora sulla correlazione tra la salute umana e quella dei nostri animali. Innanzitutto, quali sono i principali pericoli tenendo presente dell’esposizione chimica, la qualità dell’aria interna e l’inquinamento di quella esterna? Come ne soffriamo noi, anche i nostri amici a quattro zampe risentono dell’inquinamento ambientale delle nostre case.

Vi facciamo un esempio esplicativo. Molti animali a contatto con case fatte in amianto riscontrano in secondo tempo il mesotelioma, un tumore che colpisce il tessuto sottile che riveste la maggior parte degli organi interni. Altra causa di tale male potrebbe essere l’applicazione esagerata di alcuni repellenti per pulci “contenenti fibre simili di quel minerale tossico”, ma anche il fumo di tabacco o i prodotti da giardino (linfomi o cancro della vescica). Proprio per combattere tutto questo la Palmieri sta lavorando con il suo team sulla correlazione tra uomo e animali, poiché se è tossico per questi ultimi, lo sarà anche per gli esseri umani.

Non a caso, i cani si ammalano di cancro più o meno con la stessa velocità di un essere umano, (fino a quasi il 50% di insorgenza in età superiori ai 10 anni). Insomma, se si riescono a capire meglio le esposizioni croniche pericolose per i cani, possiamo avere un controllo migliore e prevenire l’arrivo di alcuni tumori anche su di noi.